صحة أسوان تنظم قافلة طبية بقريتي المضيق بنصر النوبة وأبو الريش بحري بمدينة أسوان

أكد الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه قافلة طبية على مدار يومين بقريتي المضيق بنصر النوبة وأبو الريش بحري بمدينة أسوان، والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وذكر حنفي، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1991 مواطن ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالي، تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.