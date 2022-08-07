مدينة مرسى مطروح تحذر المواطنين من السباحة في الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع الأمواج

حذرت رئاسة مركز ومدينة مرسي مطروح، على صفحتها الرسمية، رواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة؛ بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب، وتلك الأسباب التي تؤدي إلى الغرق.

وقال رضا رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن على جميع رواد الشواطئ من الأهالي والمصطافين الاستجابة بعدم ممارسة السباحة بجميع الشواطئ المفتوحة وهي: "كورنيش الأبيض، والقصر، وعجية، ومينا حشيش، والرميلة، والبحر الكبير بروميل"؛ تفاديا لعدم تعرض حياتهم للخطر.

وأكد رئيس مركز مدينة مرسى مطروح، أن شواطئ بحيرة روميل، والفيروز، وبحيرة كليوباترا، والليدو، ومطروح العام، والغرام، وآمنة للسباحة، يتوافر فيها خدمات وأفراد فرق الإنقاذ.