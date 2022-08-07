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الداخلية يطلب ضم ثنائي الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:47 م

طلب نادي الداخلية الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، التعاقد رسميًا مع حازم مرسي ومروان حمدي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى الإسماعيلى عرضًا رسميًا من نادى الداخلية،يطلب فيه استعارة ثنائى الفريق الأول حازم مرسى ومروان حمدى لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد.

ولا يشارك حازم مرسي ومروان حمدي، من الإسماعيلي، هذا الموسم بصورة أساسية.

وفي سياق آخر، رفض حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي منح لاعبيه راحة سلبية غدا في أعقاب التعادل مع فاركو سلبيًا لحساب الجولة التاسعة والعشرين من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء اليوم تدريبات استشفائية فيما سيؤدي باقي عناصر الفريق تدريبات بشكل طبيعي.


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