روسيا تؤكد أن استكمال الأعمال في خط الغاز نورد ستريم غير ممكن بسبب العقوبات

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أنه "لا يمكن استكمال الإجراءات الفنية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم بسبب العقوبات المناهضة لروسيا".

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن تصريحات لبوليانسكي: "أن استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لعمل خط أنابيب الغاز نورد ستريم غير ممكن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التي تفرضها أوروبا وبريطانيا، وهذا هو السبب في أن الدول الأوروبية تعاني من أزمة طاقة حاليا".

وعن سبب قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، الأمر الذي يضع ضغوطا إضافية على السكان المعرضين للخطر في أوروبا والمملكة المتحدة قال بوليانسكي: "إن فكرة فرض عقوبات ضد روسيا لم تأت منا، لذا علينا أولا أن نسأل هؤلاء السياسيين الأوروبيين".. مضيفًا أن روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى أوروبا".

وأوضح أنه منذ 27 يوليو، تم استخدام نورد ستريم، الذي يتم من خلاله إمداد الغاز من روسيا إلى أوروبا، بحوالي 20% من طاقته القصوى بسبب توقف اثنين من توربينات الغاز حيث تم إرسال أحدها إلى كندا لإصلاحه، لكن بسبب العقوبات التي فرضتها اوتاوا ضد موسكو، رفضت الشركة المصنعة في البداية إعادة المعدات التي تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد إلحاح من الجانب الألماني، قررت إعادة التوربين، وفي 25 يوليو، أعلنت شركة غازبروم الإغلاق القسري لمحرك توربيني آخر بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية وبالتالي، يبقى توربين واحد فقط في حالة تشغيل

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