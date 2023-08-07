رامافوسا: الرئيس الصيني يزور جنوب أفريقيا هذا الشهر

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أنه سوف يستضيف نظيره الصيني شي جين بينج في زيارة دولة في وقت لاحق من الشهر الحالي ، وهي ما ستكون الزيارة الخارجية الثانية فقط للزعيم الصيني حتى الآن هذا العام.

وسوف يلتقي الزعيمان في العاصمة بريتوريا في 22 أغسطس الحالي ، حسبما ذكر رامافوسا في بيان مقتضب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أن رامافوسا وشي سيعقدان محادثات تستهدف تقوية العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم حسبما جاء في بيان منفصل للرئاسة.

يذكر أن شي قضى يومين فقط خارج بلاده حتى الآن في عام 2023، حيث تحتم على الزعيم الصيني تركيز اهتمامه في الداخل ، بسبب تصاعد المشاكل الداخلية بدءا من تعثر الاقتصاد وانتهاء بالفضائح السياسية نادرة الحدوث في البلاد.

وفي مارس الماضي زار شي موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيعقد الاجتماع بين رامافوسا وشي في اليوم الأول من قمة بريكس المقرر أن تستمر حتى 24 أغسطس.

ومن المتوقع أن يحضر القمة شخصيا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، بينما من المتوقع أن يشارك بوتين افتراضيا.