العثور على جثة متعفنة وسط الزراعات في كوم أمبو بأسوان

عثر أهالي منطقة الإصلاح القبلية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، على جثة متعفنة ومتحللة في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى مشرحة المدينة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة هامدة ومتعفنة لشخص، ويظهر عليها علامات التحلل، وذلك في ظروف غامضة، ولم يتبين السبب الحقيقي وراء الواقعة حتى الآن.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

فيما توجه بناء على توجيهات المقدم محمود حامد رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، فريق من ضباط المباحث المكون من النقباء مصطفى عثمان، وهشام الريفي، ومحمد حسن، لمكان الواقعة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لفك لغز العثور على الجثة، وإلقاء القبض على المتهم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وسيتم إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.