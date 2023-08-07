المركزي الصيني يضخ 3 مليارات يوان في النظام المصرفي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 3 مليارات يوان (حوالي 29ر420 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 9ر1%.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

من ناحية أخرى خفض البنك المركزي الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني إلى 1380ر7 يوان لكل دولار مقابل 1418ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.