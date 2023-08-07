روسيا تطلق أول مسبار فضائي لاستكشاف القمر منذ 50 عاما

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، أنها ستطلق يوم الجمعة المقبل، مسبارها الفضائي"لونا- 25" وذلك لاستكشاف القمر، في أول مهمة من نوعها منذ نحو 50 عاما.



وكان من المخطط إطلاق المسبار في عام 2022 ولكن تم تأجيل العملية بسبب مشاكل فنية.



وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس اليوم الاثنين، إنه سيتم إعداد منصة إطلاق "سويوز" وعلى متنها محطة أوتوماتيكية بموقع الإطلاق في قاعدة "فوستوشني كوزمودورم" الفضائية الجديدة غدا الثلاثاء.



ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق في تمام الساعة 0910 صباحا يوم الجمعة المقبلة (الموافق 2310 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).



يشار إلى أن هذه المهمة تأخرت كثيرا حيث كان من المقرر إطلاق أول مسبار قمري عام 2012 ، وكان آخر موعد قد تم تحديده ثم تأجل في مايو 2022.