 مدبولي: تطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في مشروعات جديدة - بوابة الشروق
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مدبولي: تطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في مشروعات جديدة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2023 - 1:13 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدورة الـ31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة ناقشت الكثير من المشروعات مهمة للبلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، أن هناك روابط استراتيجية وتاريخية بين البلدين، مؤكدا أن توجيهات قيادتي البلدين دائما ما تتضمن العمل على توطيد العلاقات الثنائية.

ولفت إلى العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مشروعات جديدة، بما يدعم الروابط المشتركة مستقبلا.

وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت التغلب على أغلب التحديات والمشكلات التي كانت محل نقاش دائما أمام اللجنة المشتركة.


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