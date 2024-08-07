ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان عزت زين بمهرجان المسرح المصري

عزت زين: المؤسسات الثقافية تعاني من استعلاء تجاه المسرح المدرسي

داليا همام: تكريم مستحق لفنان له تاريخ كبير في المسرح

محمد رياض: الفنان عزت زين من التكريمات التي لاقت إجماع

أقام مهرجان المسرح المصري ندوةً وحفل توقيع كتاب عن مسيرة الفنان عزت زين بعنوان "عاشق يضحك للمسرح"، للكاتب والمخرج عادل حسان. أدارت الندوة الدكتورة داليا همام، بحضور الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصري، والفنان يوسف إسماعيل، والفنان محمد عادل.

قالت الدكتورة داليا همام: "أرحب بكم في حفل توقيع كتاب الفنان عزت زين، وهو تكريم يستحقه بجدارة. فهو فنان له تاريخ كبير جداً في المسرح، ويعد قدوة حقيقية للشباب، خاصة شباب الأقاليم".

عندما قرأت الكتاب المخصص عن المكرم، وجدت أنه قدم لنا العديد من الشهادات المميزة لعدد كبير من الفنانين والمبدعين، وقدم رؤية نقدية شاملة عن الأستاذ عزت زين".

أوضح الكاتب والمخرج عادل حسان: "عندما طلب مني الكاتب المسرحي عماد مطاوع إعداد كتاب عن أحد المكرمين بالمهرجان، رفضت بشدة بسبب انقطاعي عن الكتابة".

ولكن عندما أخبرني أن الكتاب سيكون عن مسيرة الفنان عزت زين، وهو من رشحني للكتابة عنه، ضحكته دائماً تعكس تفهمه لمشكلاتنا وتساعدنا على إعادة التفكير.

استلهمت من هدوئه وحكمته، وكيفية التعامل مع الأزمات دون أن يشعر الآخرون بوجود مشكلة، ومن هنا جاءت فكرة الكتاب بعنوان 'عاشق يضحك للمسرح'."

أضاف حسان: "لم أكتب عن الفنان عزت زين بمفردي، بل حرصت على تقديم العديد من الشهادات المكتوبة عنه من قبل الفنانين والمبدعين مثل أحمد إسماعيل، عصام السيد، باسم صادق، مايسة زكي، زياد عزت، وحسام عبدالعظيم.

قدم كل منهم شهادة قوية في حق رجل المسرح الفنان عزت زين، الذي رغم هدوئه وحكمته، إلا أنه ثائر ويرفض كل ما يقلل من شأن المسرح".

قال الفنان عزت زين: "أرحب بكم في اللقاء الذي أعتقد أنه لن يتكرر مرة ثانية، غالبية الفنانين عندما تتاح لهم فرصة للخروج من الأقاليم يرحبون بها، لكنني كنت عكس ذلك، وتمسكت بالعمل في مسرح الأقاليم بالفيوم".

ممثلو الأقاليم لن يتكرروا، بدأت علاقتي بالمخرج عادل حسان عندما تعرفت عليه وكان في المرحلة الإعدادية، وعمل معي كمساعد مخرج في المسرح المدرسي."

وأشار- عملت في شركة مصر للشرق الأوسط، ووجدت أن العمل بها حمل كبير والعمل في القطاع الخاص يأخذ كل طاقتي، ودائما كان قراري على الأسس التي تقربني أو تبعدني عن المسرح من عدمه،



وأوضح أن المؤسسات الثقافية يوجد بها استعلاء على المسرح المدرسي، وهناك أشخاص يدعون أنهم حريصون على المسرح المدرسي، ويهتمون به، ولكن في الحقيقة هم يحتقرونه، كما أن جمهور القاهرة، يتعالى على جمهور الأقاليم.

وقال: علينا أن نهتم بجمهور الأقاليم، لكون جمهور القاهرة لديهم منافذ ثقافية كثيرة مثل المسرح القومي ومسارح عديدة، بينما شباب وجماهير الأقاليم ليس أمامهم أماكن ثقافية مثل الموجودة بالقاهرة، لافتا أن قصر الثقافة في الفيوم مغلق منذ سنتين.

وأكد أن عدم الاعتناء بالمسرح الإقليمى كارثة، كما أن المواهب لا تولد في القاهرة فقط، ولكن المواهب تظهر في كل المحافظات من حلايب وشلاتين إلى كل وجه بحري، وأوضح أن أكثر أعماله التي يعتز بها هي " قواعد العشق الأربعين " لكون شخصيته كانت ثرية وعاش مع الشخصية لمدة طويلة.

قال الفنان محمد رياض: "سعيد جداً بوجودي في ندوة عزت، تكريم الفنان عزت زين لاقى إجماعاً ليس فقط من اللجنة العليا، بل أيضاً من جمهور المسرح، المهرجان شرف بتكريمك".

كانت أول مقابلة لي معه في عمل 'قواعد العشق الأربعين'، أنا ضد التقسيمات التي تحدث بين المسارح، مثل مسرح الجامعة، مسرح الأقاليم، والثقافة الجماهيرية، جميع من عمل في المسرح هو مسرحي".

قال الفنان محمد عادل: "تكريم الفنان عزت زين هو تكريم لوالديه ولكل المسرحيين، شكراً للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي قدم لنا نماذج من الثقافة الجماهيرية، لأن جميع محافظات مصر ترى أن الإعلام والميديا مركزة في القاهرة، أتمنى أن يتولى الإخراج في مسرح الدولة".

قال الفنان يوسف إسماعيل: "أنا من أوائل الأشخاص السعداء بتكريمك، نحن أمام فنان مؤمن بقضيته وهي المسرح، وهو نموذج يعطينا دروساً عظيمة في حب المسرح، أجمل ما فيه هو إيمانه بفنه ورسالته، إنه فنان لديه مسيرة مستمرة من الإبداع سواء في تأسيس الفرق أو الإخراج أو التمثيل، نحن أمام عاشق للمسرح".