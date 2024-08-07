معتز البطاوي: تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة «مستحق»

أعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الرابطة الذي يعد اللقب الثاني في تاريخ النادي والذي جاء على حساب طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وأضاف معتز البطاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا يستحق التتويج ببطولة كاس الرابطة بعد المستوى المميز الذي حققه على مدار البطولة وبخاصة المباراة النهائية أمام طلائع الجيش، مؤكدا..«ربنا أدانا على قد تعبنا» بالفوز ببطولة كأس الرابطة.

أشار معتز البطاوي، إلى أن الحفاظ على لقب كأس الرابطة كان أهم أهداف سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم، مؤكداً أن الفريق يستحق التواجد ضمن كبار الكرة المصرية في بطولة السوبر التي ستقام في الإمارات.

وتابع معتز البطاوي ، أن الفريق لم يحالفه الحظ والتوفيق خلال مشواره ببطولة الدوري وعملنا بشكل كبير للتتويج بكأس الرابطة.

أتم البطاوي:" بطولة كأس الرابطة ستكون بمثابة عودة الفريق إلى مساره الصحيح، وبداية منافسته على الألقاب، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على الظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد".