إعلان تسجيل طلاب الفرق النهائية لإجراء اختبارات محو الأمية بمبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن بدء مشاركة طلاب الجامعة في الفرق النهائية فقط في القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وإجراء اختبارات فورية ضمن أنشطة القوافل بالقرى المستهدفة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص القطاع على تعظيم دور الجامعة الخدمي في تنفيذ المشروع القومي لإعلان "مصر خالية من الأمية".

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الطلاب المسجلين لحضور القوافل يجب عليهم الحضور بمقر الامتحان الفوري، الذي سيتم عقده مع كل قافلة تنظمها الجامعة بقرى ومراكز محافظة الغربية، وسيتم توفير الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية لهؤلاء الطلاب، دعماً لدور الجامعة في خدمة المجتمع.

ويمكن للطلاب التسجيل إلكترونياً للمشاركة في القوافل من خلال الرابط التالي:

موقع التسجيل بقوافل محو الأمية اضغط هنا