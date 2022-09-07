إردوغان يصل إلى بلجراد قادما من سراييفو

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وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الصربية بلجراد قادما من سراييفو.

وكان في استقبال إردوغان في مطار نيكولا تسلا، عدد من المسؤولين يتقدمهم نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة إردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما يضم الوفد رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وتعد صربيا، ثاني محطات جولة إردوغان في منطقة البلقان التي تشمل أيضا كرواتيا وتستغرق 3 أيام ، بحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.