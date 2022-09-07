العليمي يبحث مع مسئول أممي جهود السلام في اليمن وخروقات المليشيات الحوثية للهدنة

بحث الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن العليمي أكد خلال اللقاء التزام المجلس، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، مشيدا بالموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم.

وأشار العليمي إلى خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التي كان أخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين، مؤكدا في هذا السياق عدم وجود أي إجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي.

واعرب العليمي عن أمله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد الضغوط لدفع المليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني، مؤكدا استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، من اجل تثبيت الهدنة، وإلزام المليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

في اللقاء اعرب مبعوث الأمم المتحدة، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اليمنية في سبيل إنجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.