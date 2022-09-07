استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 28 آخرين في حملة واسعة بالضفة الغربية

استشهد الشاب الفلسطيني يونس غسان تايه، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم "الفارعة"، جنوب طوباس، وتم اعتقال 28 فلسطينيا آخرين في حملة اعتقالات واسعة النطاق في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب تايه (21 سنة) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات معها، اطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد أشقاء الشهيد وشابا آخر، كما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه لاعتقاله لكنه لم يكن موجودا في المنزل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ثمانية فلسطينيين من بلدة "سلواد" وقرية "كفر عين" من محافظة رام الله الواقعة في وسط الضفة الغربية، والتي تشهد قراها وأطرافها مواجهات متصاعدة مع الاحتلال في الآونة الأخيرة، لاسيما جراء اقتحام جنود الاحتلال بشكل متكرر للمناطق القريبة من المستوطنات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مقدسيين من ضمنهم شقيقان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما تم اعتقال خمسة آخرين من قرى محافظة نابلس وخاصة بلدة "بيتا" الواقعة جنوب المحافظة، والتي تشهد أيضا مواجهات متكررة مع الاحتلال لرفض أهلها لإقامة بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح المقابل للبدة.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بينهم شقيقان من بلدة "دورا" الجنوبية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا أثناء مروره بحاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة "يعبد" جنوب محافظة "جنين" الواقعة بشمال الضفة، وشابًا آخر من مدينة "قلقيلية"، والأسير المحرر علاء عبد الناصر جميل أبو شنب (26 سنة) من الحي الشرقي بمدينة "طولكرم".