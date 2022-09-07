 أبو الغيط: المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في مجال الطاقة النظيفة - بوابة الشروق
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أبو الغيط: المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في مجال الطاقة النظيفة

كتبت- ماجي درويش
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 5:36 م

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة، فرانسيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أشاد في بداية اللقاء بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده على أهمية دعم قدرات الدول العربية في مجال التحول الطاقوي إلى مصادر نظيفة تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس بشأن الحد من تغيرات المناخ، مضيفاً أن المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في هذا الشأن.

وأفاد رشدي بأن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وبناء قدرات الدول العربية في مجال التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ملفات التعاون المشترك لدعم التكامل العربي في مجال الطاقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالقول إن أبو الغيط اتفق خلال لقائه لاكاميرا على توقيع مذكرة تعاون مشترك على هامش أعمال قمة المناخ (COP27) تؤسس لإقامة تعاونٍ وثيق بين المنظمتين في المجالات المتعلقة بالطاقة.

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