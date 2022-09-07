وضع المعارض الروسي «نافالني» في حبس انفرادي للمرة الرابعة

قال المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني، اليوم الأربعاء، إنه تم وضعه في حبس انفرادي للمرة الرابعة على التوالي.

وكتب نافالني على موقع تويتر إنه من المقرر أن يقضي 15 يوما في زنزانة انفرادية، بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفه بأنه سجين متكرر المخالفات، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد السجن.

ويعني هذا التصنيف أن نافالني سيحصل على مال أقل مقابل العمل القسري الذي يقوم به داخل السجن، وسيسمح له بتلقي طرود أقل، حسبما قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش.

وأضافت يارميش أنه سيتم فرض مزيد من القيود على الزيارات الخارجية.

وقال نافالني إنه تم تأجيل لقاء مع عائلته كان مقررا منذ أربعة أشهر.

ويقضى نافالني حاليا حكما بالسجن بتهمة الاحتيال، وهي تهمة تعتبر على نطاق واسع محاولة لإسكات أحد أبرز المعارضين للكرملين.