رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: لهذا السبب اعتبرنا «إحنا بتوع الأتوبيس» ضمن أفضل 100 فيلم كوميدي

قال الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إن هناك 32 باحثًا وناقدًا شاركوا في استفتاء مهرجان الإسكندرية؛ لاختيار أهم 100 فيلم كوميدي في السينما المصرية، مشيرا إلى وجود حوالي 1400 فيلم في السينما الكوميدية في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الافلام الكوميدية الرائعة من أصل 1400 فيلم ستكون حوالي 250 فيلم، موضحا أن عملية الاختيار قد تشهد نسيان بعض الأفلام المميزة، وفي النهاية اختيار أفضل 100 فيلم كوميدي مسئولية من اختاروه.

وتابع: "الافلام الكوميدية المصرية تعرض على الشاشات، ونحن نكرم السينما المصرية والكوميدية المصرية المهدور حقها في المهرجانات من خلال هذا الاستفتاء".

وعن وجود فيلم "احنا بتوع الاتوبيس" داخل القائمة، برر رئيس المهرجان ذلك بأنه ضمن أعمال الكوميديا السوداء.

أثارت قائمة أفضل 100 فيلم كوميدي بالسينما المصرية، التي أعلنتها جمعية "كتاب ونقاد السينما"، المُنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤخراً، جدلاً واسعاً، إذ رأى البعض أن هناك أفلاماً أحداثها تدور في إطار درامي، بينما جرى تصنيفها كعمل كوميدي، في حين رشح البعض أفلاماً أخرى لإدراجها بالقائمة.

وتعاونت جمعية "كتاب ونقاد السينما"، المُنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، لأول مرة مع "جمعية نقاد السينما المصريين"، في هذا الاستفتاء، الذي شارك به 32 ناقداً وصحافياً، فيما امتدت عملية التصويت على نحو 120 يوماً.