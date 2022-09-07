شولتس يتعهد في اتصال مع زيلينسكي بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء، إن شولتس أكد في المحادثة أن ألمانيا لن تتوانى عن دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وماليا وإنسانيا.

وأضاف هيبشترايت أن شولتس تبادل الرأي مع زيلينسكي بشأن تقديم المزيد من الدعم الملموس، بما في ذلك أيضا دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالوضع في محطة زابوريجيا النووية، قال هيبشترايت إن شولتس وزيلينسكي اتفقا على الأهمية البالغة لأمن المحطة وحمايتها،وأشارا إلى الدور المهم لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتدابير الموصى بها في هذا التقرير.

وكتب زيلينسكي على تويتر بعد الاتصال أنه وجه الشكر إلى شولتس على التأكيد على المساعدات المالية الجديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لبلاده والتي تقدر بخمسة مليارات يورو.

في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أيضا على ضرورة أن يكون هناك برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.

وأوضح زيلينسكي أن المحادثة مع شولتس تناولت أيضا المساعدات العسكرية الإضافية المحتملة لأوكرانيا.

يشار إلى أن المانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات واليوروهات لأوكرانيا لتمكينها من صد الغزو الروسي لأراضيها.