قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مُصنِّعي السيارات، إن الأوفر برايس بدأ في الظهور مُجددا في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يٌقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر 2»، مساء الجمعة، أن السيارات لا تتوفر بكثرة، وأن المعروض أقل من المطلوب.

وأوضح أن هناك ارتفاعًا في أسعار السيارات مع توقف عمليات الاستيراد في الفترة الحالية، ضمن الجهود التي تُجرى لتعميق الصناعة محليًّا.

ونوه بأن أسعار كل السيارات زادت بما في ذلك السيارات الاقتصادية التي تمثل 70% من السوق المصرية.

وأكَّد أن هناك قائمة انتظار لطلبات العملاء من السيارات التي يتم تجميعها محليًّا سواء لدى الوكلاء أو الموزعين، كما أن حجم المعروض يقل عن المطلوب في السوق من تلك الفئة.

ونصح بالشراء في الوقت الحالي في ظل الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار السيارات في الفترة الحالية.