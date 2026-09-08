 دعم قسم القلب بمستشفى العريش العام بأحدث أجهزة الإيكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دعم قسم القلب بمستشفى العريش العام بأحدث أجهزة الإيكو

مصطفي سنجر
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 11:54 م

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،اليوم الاثنين، دعم قسم القلب بمستشفى العريش العام بوحدة متكاملة من أجهزة الإيكو الحديثة بتكلفة 7 ملايين جنيه، ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان، أن المستشفى تم دعمه بجهازين حديثين من الإدارة العامة للأشعة، هما Vivid IQ وVivid E95، بما يسهم في رفع دقة الفحوصات وتقليل وقت التشخيص وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لمرضى القلب.

وأكد وكيل الوزارة أن الأجهزة الجديدة تمثل إضافة قوية لقسم القلب والعناية والقسطرة القلبية، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في خدماته، مشيرًا إلى استمرار تحديث المنشآت الصحية بشمال سيناء لتوفير خدمات طبية متقدمة وتقليل حاجة المواطنين إلى العلاج خارج المحافظة.

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