مستعرب ألماني يلقي محاضرة بـ«آداب القاهرة»

تستضيف كلية الآداب بجامعة القاهرة، المستعرب الألماني كريستيان يونجه، ليلقي محاضرة في السادسة والنصف مساء بعد غد الأربعاء بعنوان "اللغة العربية الأكاديمية في ألمانيا: مقاربة من منظور ما بعد الاستعمار".

وكريستيان يونجه أستاذ مساعد وباحث بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة ماربورج بألمانيا، وهو يعمل في مجالات الأدب العربي الحديث والمعاصر والأدب العربي في مرحلة ما بعد الحداثة ودراسات ما بعد الاستعمار.

وللمحاضر عدة أعمال علمية منشورة من أبرزها كتابه "تعرية الكلمات: قوائم الكلمات الأدبية عند الشدياق بوصفها وسيلة للنقد الاجتماعي والثقافي في القرن الـ19) (2019).. وله أيضا ترجمات لمجموعة من نصوص الأدب العربي المعاصر لكل من توفيق الحكيم وميرال الطحاوي وعلوية صبح وعلي بدر وآخرين.