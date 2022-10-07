فرنسا تبحث الإفراج عن مخزون استراتيجي للوقود لمواجهة الإضراب في مصفاتين لتكرير النفط

أعلن وزير النقل الفرنسي، اليوم الجمعة، أن حكومته ربما تفرج عن كميات اضافية من المخزون الاستراتيجي للوقود لتخفيف النقض الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، مما تسبب في أزمة وقود في بعض الأقاليم الفرنسية.

وصرح الوزير كليمان بون في مقابلة مع شبكة تليفزيون "إل.سي.إي" اليوم أنه سوف يسمح لشاحنات نقل الوقود بتوصيل شحنات أيام الأحد، في محاولة لتخفيف النقص في الأسواق.

وردا على سؤال بشأن إمكانية الافراج عن المزيد من المخزون الاستراتيجي للوقود، قال بون: "نعم، يمكن عمل المزيد".

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يواجه فيه قائدو السيارات في أنحاء فرنسا نقصا في الوقود ترتب عليه اصطفاف السيارات قبالة محطات الوقود. ويؤثر إضراب العمال في أكبر مصفاتين للنفط في فرنسا، على نحو ثلثي قدرات البلاد في توفير الوقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقع المحطتان بمنطقة نورماندي، وتتبعان شركتي توتال إنترجيز وإكسون موبيل.

وقال بون: "تجرى اليوم محادثات بين الشركتين والعمال لتسوية الوضع.. نبذل ما بوسعنا لتخفيف الوضع خلال الأيام المقبلة، لاسيما في الأقاليم الأكثر تضررا مثل شمال فرنسا"