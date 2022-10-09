تراجع أسهم أديداس عقب أنباء بإعادة النظر في تعاون الشركة مع كاني ويست

تراجعت أسهم شركة "أديداس" الألمانية العملاقة للملابس والمستلزمات الرياضية إثر أنباء عن إعادة الشركة النظر في تعاونها مع شريكها التجاري مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن بيان للشركة، جاء فيه: "بعد مجهودات متكررة لحل الوضع بالتراضي، اتخذنا قرارا بإعادة النظر في الشراكة. وسنواصل المشاركة في إدارة المنتج الحالي خلال هذه الفترة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسهم أديداس تراجعت بنسبة 3% مع بداية التداول في فرانكفورت اليوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال ست سنوات.

ورد مغني الراب الأمريكي، الذي غير اسمه بشكل قانوني في أغسطس إلى "يي"، بسب أديداس عبر تطبيق انستجرام. وكانت هناك خلافات بينه وبين الشركة منذ فترة طويلة بشأن طريقة إدارة خط إنتاج الأحذية.

وحذف "يي" المنشور لاحقا، بحسب بلومبرجء.

ووفقا لتقرير "سي إن بي سي"، اتخذت أديداس قرارا بإعادة النظر في علاقتها مع ويست بسبب انتقاد مغني الراب للشركة ورئيسها التنفيذي كاسبر رورستيد علنا. وأعلنت أديداس في عام 2013 شراكتها مع ويست. وارتقى مغني الراب والشركة الألمانية بعلاقتهما إلى المستوى التالي في عام 2016 بعد الإعلان عن تمديد الاتفاق وإطلاق مجموعة "يزي".

وأضافت أديداس أن اتفاق يزي الذي ينتهي في 2026 كان من أنجح الشراكات الخاصة بالأحذية على الإطلاق.

وقال جون كرنان، المحلل بشركة كوين للخدمات الاستثمارية، إنه يرجع لهذا الخط الفضل في 8% من مبيعات أديداس.