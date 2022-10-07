القيعي يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع أديداس لرعاية ملابس الفريق

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن قيمة التعاقد بين القلعة الحمراء وشركة أديداس، لرعاية ملابس الفريق في الموسم الجديد.

وقال القيعي في تصريحات لقناة «النادي الأهلي»: "تغيير شعار القلعة الحمراء (نادي القرن) لن يضر الأهلي قانونيًا، والبعض يحاول استغلال ذلك الأمر من أجل إحدث واقعية بين الجماهير والإدارة."

وأضاف: "يجب على جماهير النادي الأهلي، دعم الإدارة حتى إذا كانت هناك سلبيات في أداء عملها."

وواصل القيعي حديثه: "الأهلي تعاقد مع شركة الملابس أديداس بعقد يمتد حتى موسم 2025 - 2026، والموسم القادم سيكون انتقاليا في تصميم قمصان الفريق."

وأتم: "الأهلي سيتقاضى 200 ألف دولار سنويًا، مقابل رعاية أديداس حقوق ملابس الفريق الأول لكرة القدم، وقد يزيد هذا الملبغ إلى 500 ألف دولار حال زيادة المبيعات، كما سيتم تسويق اسم القلعة الحمراء أيضًأ."

يُذكر أن النادي الأهلي سبق أن دخل في شراكة مع أديداس أكثر من مرة، كان أخرها في عام الأربع الأعوام الأولى من العقد الماضي.