تقام غدا السبت في تمام الواحدة ظهرا ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج بعنوان "قضايا الحماية الاجتماعية والوعى المجتمعى"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ويضم برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي، عرض 3 أفلام وهي "بلدنا الحلوة" ومدة الفيلم 4 دقائق، ويناقش قضية قيم المواطنة المصرية واحترام التنوع ضد التطرف والتشدد الديني والاجتماعي في المناطق التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية في صعيد مصر، ودور الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكوين مساحات مدنية تضم جميع المواطنين تحت شعار "كلنا مصريون.. تنوعنا قوة".

والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.فيفيان فؤاد، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

كما يعرض أيضا فيلم "العلم نور" ومدته 4 دقائق، ويقدم الفيلم نموذج لدمج مكلفات الخدمة العامة في تنفيذ فصول محو الأمية للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة" مع دمج رسائل برنامج وعي في المناهج المستخدمة في تلك الفصول، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.آمال زكي - د.مجدي حلمي، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

ويختتم البرنامج بعرض فيلم "نقطة ومن أول السطر" ومدته 4 دقائق، ويقدم ديكودراما خاصة عن الزواج المبكر ومخاطره على الفتاة صحيا وجسديا واجتماعيا، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية مني أمين، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.