أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف أوديسا بصواريخ أونيكس الأسرع من الصوت‎

أكدت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، أن روسيا قصفت أمس منطقة أوديسا بصواريخ أونيكس الأسرع من الصوت، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بشظايا الزجاج المتناثر.



وذكرت قيادة العمليات "الجنوبية" في بيان نشرته عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء " يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت: "في الليل، هاجم الروس منطقة أوديسا بصواريخ أونيكس الأسرع من الصوت والمضادة للسفن والتي تم إطلاقها من نظام الصواريخ الساحلي باستيون في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا".



وأضاف البيان، أن شظايا الصاروخ وموجة الانفجار تسببا في نشوب حريق في إحدى تعاونيات المرآب، وتضررت عدة بنايات سكنية.



من جهته.. نشر أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، على موقع تلجرام: "في الليل، شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على منطقة أوديسا. وأصيب أربعة أشخاص بشظايا الزجاج. وقد تم تزويدهم بكل المساعدة الطبية اللازمة.