قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن خط الدفاع بأكمله في محيط قطاع غزة تم اختراقه، وإن الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على ما يحدث. يأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ولكن، ما هو غلاف غزة، الذي يكثر الحديث عنه في كل الهجمات والحروب بين إسرائيل وفلسطين؟ وما أهم المستوطنات والمدن الإسرائيلية المقامة فيه؟ وماذا يمثل لإسرائيل؟

يمتد قطاع غزة على مساحة 360 كيلومترا مربعا، بطول 41 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 5 و15 كيلومترا، في المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط.

ووفق وسائل إعلام عربية، سيطرت إسرائيل بشكل كامل على غزة منذ عام 1967 وحتى 1994، حين بدأت السلطة الفلسطينية دخوله بموجب اتفاق أوسلو وتطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحا.

إخلاء المستوطنات في قطاع غزة

وبعد نحو 10 أعوام، طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون، خطة الانفصال عن قطاع غزة، في 2 فبراير 2004، وتشمل إخلاء المستوطنات فيها والانسحاب بشكل كامل من أراضي القطاع، وأقر الكنيست الخطة بعد عام تقريبا.

وخرجت قوات الاحتلال من قطاع غزة وتم إخلاء المستوطنات وانتهى الوجود الاستيطاني الإسرائيلي، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحكم العسكري في قطاع غزة، وأزيلت جميع المستوطنات، وعددهم مستوطنة، وإخلاء المستوطنين، وعددهم 8500 مستوطن.

المستوطنات في غلاف غزة

وعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تم إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع، والتي تُعرف بالعامية الآن باسم "غلاف غزة".

وتُعد منطقة غلاف غزة من المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل والتي تقع على بعد 7 كيلومترات فقط من حدود قطاع غزة، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومترا في محيط القطاع.

وبحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، يسكن منطقة غلاف غزة نحو 70 ألف مواطن إسرائيلي، فقد ارتفع عدد المستوطنين فيها من نحو 42 ألفا عام 2009 إلى حوالي 55 ألفا عام 2019، بزيادة قدرها 30.6%، بحسب تقرير سابق لموقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.

ويتكون هذا الغلاف من 3 مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية، وهي "مجلس أشكول" ويمتد على مساحة 380 كيلومتراً مربعاً، ويسكنه أكثر من 13 ألف مستوطن، يعيشون في 32 مستوطنة، والثاني "مجلس أشكلون" ويقع على 175 كيلومترا مربعا، ويعيش فيه حوالي 17 ألف إسرائيلي في 4 مستوطنات، والثالث "مجلس شاعر هنيغف" ويمتد لمساحة 180 كيلومترا مربعا، وفيه 11 مستوطنة، يعيش فيها أكثر من 7 آلاف مستوطن.

ورغم أن إسرائيل تقدم امتيازات لتشجيع المستوطنين العيش في مستوطنات "غلاف غزة"، إلا أن هناك عزوفاً كبيراً لديهم خشية صواريخ الفصائل الفلسطينية، وإهمال الحكومات الإسرائيلية لهم، وفق وسائل إعلام عربية. وتعد من أبرز المستوطنات مدينة سديروت، عالوميم، عميوز، أفشالوم، بئيري، برور حيل، عين هبسور، عين شلوشا، غفار عام، كيرم شالوم "كرم أبوسالم"، كفر عزة، كفر ميمون، سدي نيتسا، سدي أبرهام.