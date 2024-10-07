أبو عبيدة في ذكرى طوفان الأقصى: نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى فهو يتحدث من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها.

وأضاف في كلمة له، بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى، اليوم الاثنين، أن طوفان الأقصى التي وصفها بعملية الكوماندوز كانت الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث.

وأشار إلى أن المقاومة وجهت ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة في غزة إلى مراحله النهائية.

وشدد على أن معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه الاحتلال على المسجد الأقصى لمرحلة خطيرة غير مسبوقة، وبعدما توغل الاحتلال في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.

ونوه بأنه يوجد في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتسنده وتقاتل الاحتلال مباشرة وتكبده خسائر كبيرة.

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة التي تُطلق من اليمن والعراق تتجول في سماء الأراضي المحتلة، وتضرب العدو الاحتلال وتكبده خسائر كبيرة.