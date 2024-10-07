الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان 4 مناطق جنوب قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء لسكان 4 مناطق؛ بني سهيلا والمحطة والشيخ ناصر ومعن، الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «السكان عليهم إخلاء هذه المناطق فورًا والانتقال إلى المنطقة الإنسانية في المواصي، لأن أعمال حماس ستواجه بقوة شديدة».

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة لبلدات ومناطق عدة شمال قطاع غزة، منها بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى سكان بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا وجميع السكان المتواجدين في مناطق الإخلاء A1-3, D6, D2, B1-3، تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الأثناء بقوة شديدة في المنطقة».

ودعا «السكان إلى إخلاء هذه المناطق فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي»، زاعمًا أن «️شارع صلاح الدين متاح أمامهم كمحور انتقال إنساني نحو منطقة جنوب قطاع غزة، وسيكون مفتوحًا للانتقال بين الساعات 08:00-17:00».