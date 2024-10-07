اليمن: السلطات الصحية ترصد 910 حالات سرطان في تعز خلال أشهر

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الإثنين، رصدها 910 حالات مرض سرطان في محافظة تعز جنوب غربي البلاد منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة في تعز تيسير السامعي، إن" السلطات الصحية رصدت 910 حالات مرض سرطان في المحافظة الأكثر سكانا باليمن منذ مطلع العام الجاري، بينها 290 إصابة بسرطان الثدي تشكل قرابة ثلث الإصابات".

وأضاف السامعي لـ(د. ب.أ) أن "مرض السرطان يعد أحد أمراض العصر، لكن الأوضاع الصعبة في اليمن مثل سوء التغذية وضعف القطاعات الصحية وقلة الوعي الشعبي من بين أبرز أسباب المرض ".

وأرجع المسؤول الصحي انتشار مرض سرطان الثدي إلى عدم التشخيص والعلاج المبكر من قبل المصابين والجهل بطبيعة المرض، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بقلة إمكانيات المواطنين من أجل الاهتمام بالصحة وإجراء الفحوصات الدورية، وبعد المراكز الصحية المتخصصة.

ودعا السامعي جميع المواطنين والمواطنات إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة الوردية للوقاية من سرطان الثدى التى تنفذها الموسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة، والحرص على إجراء فحوصات دورية لتقليل مخاطر هذا المرض الذي يمكن الشفاء منه إذا تم الاهتمام بالمريض مبكرا.

وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يتم تنفيذ حملة توعية بسرطان الثدي في اليمن، بهدف دفع النساء إلى الكشف الطبي المبكِّر للتقليل من احتمالية وآثار الإصابة بهذا المرض الذي قد يسبب مخاطر كبيرة على صحة النساء.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن واحدة من أسوأ المراحل، جراء تداعيات الحرب المستمرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات، فضلا عن التراجع الحاد في تمويل هذا الجانب، ما تسبب في استمرار انتشار الأمراض والأوبئة في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.