 بالصور .. إمام عاشور يظهر بنيولوك في تدريبات الأهلي استعدادا للسوبر - بوابة الشروق
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بالصور .. إمام عاشور يظهر بنيولوك في تدريبات الأهلي استعدادا للسوبر

علي البحيري
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:11 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:11 م

ظهر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بنيولوك جديد خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وشارك إمام عاشور في تدريبات الأهلي اليوم بعدما ظهر بقصة شعر جديدة استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري بملعب "محمد بن زايد" بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.


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