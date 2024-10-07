اللواء وائل ربيع يرجح حدوث تصعيد نيراني غير طبيعي على جبهة لبنان ويوضح السبب

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن الوضع الذي تشهده لبنان حاليا هو ذات المشهد في 2006.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك الحرب شهدت ضربات نيرانية وجوية، وعندما بدأت تدخل إسرائيل بالقوات البرية للجنوب اللبناني، تعثرت وتكبدت خسائر كبيرة للغاية.

وأوضح أن هناك شواهد بأنه منذ 2006 وحزب الله يتجهز لمثل هذه الحرب سواء من كمائن وخنادق وأنفاق وتسليح، وبالتالي الدخول البري السريع لن يكون كذلك، بل سيحدث إطالة أكثر من ذلك.

ورجح أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا نيرانيًّا بشكل غير طبيعي لإحداث خلخلة في دفاعات حزب الله.

وشدد على أن خسائر القوات البرية الإسرائيلية لن تكون بسيطة، متابعًا: «عندما دخل اللواء الجولاني، والذي يسمى بلواء النخبة، في شمال أصبع الجليل في منطقة العديسة وكفر كلا تكبد خسائر كبيرة للغاية».

وشدد على أن هذا يعطي مؤشرًا بوجود تجهيزات لحزب الله في هذه المنطقة بشكل جيد، بالتالي الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا من الجانب الإسرائيلي لأنه لن يرضى بإخلال قدرته الاستراتيجية في الجنوب اللبناني.