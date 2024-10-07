غارات إسرائيلية تطال عشرات البلدات والقرى جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية طالت عشرات البلدات والقرى الواقعة جنوب البلاد، خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت إلى أن «الطيران الحربي المعادي شن قرابة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، سلسلة غارات جوية، استهدفت المنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس-الشقيف».

ولفتت إلى أن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدة جناتا، وطيردبا، وكفرا، ومعركة».

وذكرت أن «الطيران المعادي شن سلسلة غارات استهدفت الشهابية ومحرونة والنفاحية وكفردونين، والمنطقة بين بلدتي المجادل ومحرونة».

وأفادت بأن «الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، اعتبارا من الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم، سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطية الفوقا، وجبشيت، ومحلة كورنيش بلدة جباع، والمنطقة الواقعة بين بلدتي انصار والزرارية».

ونوهت أن «بلدة حاروف تعرضت لعدد من الغارات الجوية استهدفت محيط مدرسة لبنان الجديد، ومحيط عمود الارسال».

وأضافت أن «طائرات العدو شنت في غضون نصف ساعة، سلسلة غارات استهدفت أكثر من ثلاثين بلدة وقرية في قضاء صور».