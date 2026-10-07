المعبودة حتحور والملك رمسيس الثاني الملكة حتشبسوت على قائمة احتفالات متحف شرم الشيخ بنصر أكتوبر

قدم متحف شرم الشيخ تجربة تفاعلية للرواد بعنوان "ثلاثة ألوان... قصة واحدة"، بهدف تأكيد أن ألوان العلم المصري تحمل معاني إنسانية تتجاوز حدود الزمن، وذلك تزامنًا مع احياء الذرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الفاعلية تضمنت شرح مبسط لرموز ألوان العلم المصري، وتوضيح معاني الإنسانية من خلال المعبودة حتحور، المرتبطة في مصر القديمة بالأمومة والحب والموسيقى والفرح والحياة، ثم جرى التطرق للحديث عن المواجهة والقوة، وأسباب الانتصار، والتأكيد على أن الهدف في النهاية ليس الحرب، وإنما حماية الإنسان وعودة الحياة والأمن والاستقرار.

وأوضح مدير المتحف، أنه جرى التأكيد على أن اللون الأحمر بالعلم المصري يرمز إلى الاستعداد لبذل الجهد والتضحية من أجل حماية الوطن، وجرى سرد قصة الملك رمسيس الثاني، الذي ارتبط عهده بصراعات ومواجهات كبرى، من أشهرها معركة قادش، قبل أن تنتقل العلاقة بين مصر والحيثيين لاحقًا من الصراع إلى السلام.، إضافة إلى القيادة وتحمل المسئولية.

وأشار إلى أن اللون الأسود يرمز إلى الثبات والصمود أمام التحديات والاستمرار حتى تحقيق الهدف، لذا جرى التطرق إلى قصة الملك تحتمس الثالث، أحد أبرز ملوك الدولة الحديثة، الذي اشتهر بحملاته العسكرية وقدرته على التخطيط والقيادة، وترتبط سيرته بمعركة مجدو، التي تقدم نموذجًا لأهمية التفكير والتخطيط واتخاذ القرار في مواجهة التحديات.

وتابع، "كما جرى التطرق إلى قصة الملكة حتشبسوت، التي واجهت ظروفًا سياسية معقدة، واستطاعت أن تصل إلى الحكم وتترك إرثًا من المشروعات والإنجازات، لتقدم لنا نموذجًا للإرادة وتجاوز التحديات وتحويل الظروف الصعبة إلى إنجاز".

وأكد أن اللون الأبيض بالعلم يرمز إلى الهدف الأسمى بعد الصراع، والتعبير عن الأمن والسلام وعودة الحياة والاستقرار.