ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء المقبل، فعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية تحت عنوان "الثقافات الأفريقية في عالم متغير"، ويستمر الملتقى حتى 14 نوفمبر الحالي، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن الملتقى يقام بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين من 20 دولة أفريقية وهم ليبيا - تونس - الجزائر- المغرب - أثيوبيا - أفريقيا الوسطى - أوغندا - تنزانيا - السودان - جنوب السودان - زيمبابوي - غانا - كينيا - موريتانيا - مالاوي - نيجيريا - السنغال - ناميبيا - النيجر- مصر.

ويناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام من خلال عشرة جلسات بحثية عددًا من الموضوعات الرئيسية وهي قراءة السياسة الأفريقية، الثورة الرقمية وحفظ التراث الثقافي الأفريقي، المرأة الأفريقية في الثقافات الأفريقية، التفاعل الثقافي العربي الأفريقي، مؤسسات المجتمع المدني والتنمية الثقافية في أفريقيا، الملكية الفكرية وحماية التراث الثقافي الأفريقي، الامتدادات الأفريقية خارج أفريقيا، الفنون الأفريقية، الفنون والمعتقدات الشعبية في أفريقيا والهوية الثقافية الأفريقية، بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة بعنوان: "الثقافات الأفريقية في عالم متغير".

كما يصاحب الملتقى إقامة معرض ببهو المجلس تحت عنوان معرض: "الفن التشكيلي المصري وتفاعل الثقافات الأفريقية"؛ يتضمن أعمال خمسين فنانًا ويقام المعرض، كنا يقام على هامش الملتقى معرض لإصدارات وزارة الثقافة المصرية وعدد من دور النشر مع تخفيض 50% على إصدارات المجلس.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الدورة الرابعة من الملتقى تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي؛ وبرئاسة المفكر الكبير حلمي شعراوي.

وقد اختارت اللجنة موضوع "الثقافات الأفريقية في عالم متغير" ليكون عنوان الدورة الرابعة للملتقى؛ وأطلقت اللجنة منذ أكتوبر 2018 الدعوة لجميع الباحثين والمهتمين بالموضوع للمشاركة؛ من خلال تقديم مختصر للدراسة المقترحة في أحد المحاور الرئيسية التي أعدتها اللجنة.

وقد تلقت الأمانة العامة عددًا كبيرا من رغبات المشاركة تعدت 250 مقترحا من معظم الدول الأفريقية؛ وتم عرض المقترحات المقدمة على اللجنة المنظمة واختارت من بينها 70 مقترحًا لأوراق بحثية مع الالتزام بتمثيل أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية.