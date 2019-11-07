رئيس وزراء الهند يزور البرازيل هذا الشهر لحضور قمة «بريكس» السنوية

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قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور البرازيل في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر الجاري لحضور قمة "بريكس" السنوية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن المسئول البارز بالوزارة تس إس تريمورتي قوله إن القادة في القمة سوف يناقشون تعزيز التعاون الشامل بين الدول الأعضاء وهي الهند والبرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.

يشار إلى أن البرازيل هي الرئيس الحالي للمجموعة التي تمثل أكثر من 6. 3 مليار شخص أو نصف سكان العالم ولديها إجمالي ناتج محلي يبلغ 6. 16 تريليون دولار أمريكي.