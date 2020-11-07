أمين عام حلف الناتو: بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع إلى العمل معه عن كثب

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هنأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أعلم أن بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع إلى العمل معه عن كثب، حلف ناتو قوي جيد لكل من أمريكا الشمالية وأوروبا».

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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