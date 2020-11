أمين عام حلف الناتو: بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع إلى العمل معه عن كثب

هنأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أعلم أن بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع إلى العمل معه عن كثب، حلف ناتو قوي جيد لكل من أمريكا الشمالية وأوروبا».

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c