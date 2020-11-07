أمين عام حلف الناتو: بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع إلى العمل معه عن كثب

هنأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرهما بالانتخابات الأمريكية.
وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أعلم أن بايدن داعم قوي لتحالفنا وأتطلع إلى العمل معه عن كثب، حلف ناتو قوي جيد لكل من أمريكا الشمالية وأوروبا».
ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
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