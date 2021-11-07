أمريكا: مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين في مهرجان موسيقي بمدينة هيوستون

أعلنت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم أثناء حضورهم مهرجانا موسيقيا في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية والذي شارك فيها نحو 50 ألف شخص.

وأضاف سيلفيستر تيرنر، عمدة المدينة ، في مؤتمر صحفي حول الحادث الذي وقع مساء أمس، أن أعمار المتوفين تتراوح بين 14 و 27 عاما ، مضيفا أنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفى جراء إصاباتهم في الحادث.

وأوضح أن التزاحم بدأ في التاسعة مساء لحضور حفل ترافيس سكوت مغني الراب الأمريكي ومؤسس المهرجان وأن الحاضرين للحفل تكدسوا في اتجاه مقدمة المسرح قبل بدء الحفل، بما تسبب في حالة ذعر وبعض الإصابات.

وقال صمويل بينا مدير محطة إطفاء الحرائق في المدينة إن سبب الوفيات ليس معروفا بعد.



