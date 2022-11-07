الرئيس السويسرى يفتتح جناح الغرفة التجارية السويسرية بمؤتمر المناخ

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افتتح رئيس الاتحاد السويسري، إجناسيو كاسيس، اليوم الاثنين، جناح الغرفة التجارية السويسرية في مصر والمقام في إطار فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

كما قام رئيس الاتحاد السويسرى بافتتاح معرض التكنولوجيا السويسرية "swisstech " الذي يعرض الحلول المبتكرة التي يقدمها قطاع التكنولوجيا النظيفة السويسري.

ويشارك رئيس الاتحاد السويسري والمستشارة الفيدرالية سيمونيتا سوماروجا وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

ويضم الوفد المرافق أعضاء من البرلمان السويسري وعدد من مسئولي الحكومة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.