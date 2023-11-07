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#حماس تنشر لقطات فيديو من أماكن مختلفة تظهر قصفا بمدفعية الهاون يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل #غزة .. بحسب بيانها.#شاهد_سكاي#فلسطين #إسرائيل #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/v6sLjESKEE
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) November 7, 2023
#حماس تنشر لقطات فيديو من أماكن مختلفة تظهر قصفا بمدفعية الهاون يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي داخل #غزة .. بحسب بيانها.#شاهد_سكاي#فلسطين #إسرائيل #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/v6sLjESKEE