الجامعة العربية تشارك بجناح خاص فى فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14 بمصر

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجناح خاص في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14 في مصر، الذي تم افتتاح مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين العرب والشخصيات العامة.

وتضمن جناح الجامعة العربية، عددا من الإصدارات الخاصة بها، وكانت فلسطين العنوان الرئيسي من خلال عدد كبير من الوثائق والمخطوطات والكتيبات.

وافتتح وزير العمل حسن شحاتة، نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات الأسبوع الكويتي الذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان "الكويت في مصر"، وذلك بحضور وزيري المالية محمد معيط، والتجارة والصناعة أحمد سمير، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وأحمد إسماعيل بهبهاني رئيس تحرير الخليج الكويتية رئيس اللجنة المنظمة للاسبوع الكويتي، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.

وتستمر الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي- مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر في شتى المجالات.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد إسماعيل بهبهاني، في تصريح له، أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسي، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر.

وأضاف أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، مضيفا "إنها أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية"، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة علي الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

وأوضح بهبهاني أن الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه الشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، كما يستهدف من جملة أهدافه زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحه من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة.

وتابع بهبهاني: "هذا الحدث يشكل فرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من الشعب المصري لكي يتعرف على التطورات الاقتصادية والتجارية والإعلامية في الكويت".