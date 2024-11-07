المخرج يسري نصر الله يشيد بفيلم الهوى سلطان

أشاد المخرج يسري نصر الله بفيلم "الهوى سلطان"، الذي طرح مساء أمس، بدور العرض السينمائي.

ونشر نصر الله بوستر الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، معلقا: "مكتوب حلو، إخراجه حلو، تمثيله حلو. أخيرا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي، وصادقة، ومعاصرة، وكمان دمه خفيف".

وحرص على تهنئة أبطال وصناع العمل، قائلا: "مبروك هبة يسري، ومنة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي. فيلم بجد حلو".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول سارة وعلي، وهما صديقين منذ الطفولة، جمعهما الكثير من المواقف والذكريات، وواجها معا العديد من التحديات، لكن علاقتهما تأخذ شكلا آخر على نحو مفاجئ.

"الهوى سلطان" بطولة: أحمد داود، ومنة شلبي، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج هاني نجيب، وأحمد فهمي.





