المرشد الإيراني: النضال المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصار جبهة المقاومة

استقبل المرشد الإيراني علي الخامنئي صباح اليوم الخميس، أعضاء مجلس خبراء القيادة، وذلك في ختام اجتماعهم الثاني خلال العام الإيراني الحالي.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال خامنئي إن «النضال المستمر اليوم بكل قوة في لبنان وغزة وفلسطين، سيؤدي حتمًا إلى انتصار جبهة الحق وجبهة المقاومة».

وقبل أيام، تعهد المرشد الإيراني بـ«رد قاس» ضد الولايات المتحدة وإسرائيل على ما تفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة.

وقال خامنئي خلال فعالية لإحياء ذكرى اقتحام متظاهرين مقر السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر 1979، إن طهران ستفعل «كل ما يجب القيام به لإعداد الأمة الإيرانية، سواء عسكرياً أو سياسياً، لمواجهة أي تهديد».

كما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، قوله إن إيران سترد على «العمل الشرير الجديد» الذي قامت به إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم ضد إيران في 26 أكتوبر الماضي.

وأضاف: «إن الرد على العدوان الصهيوني الأخير على إيران سيكون حتمياً وحاسماً وخارجاً عن إدراك العدو»، موضحاً أن «رد إيران على الهجوم الثالث سيكون إجراءً دفاعياً، وليس زيادة توتر مع إسرائيل».