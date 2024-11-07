سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات تنتقد ترامب

أعلن السفير الأسترالي لدى الولايات المتحدة كيفين رود، الخميس، أنه حذف عدداً من المنشورات على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، جاء في بيان عبر موقع رود الإلكتروني: «من باب الاحترام لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وبعد انتخاب ترامب، أزال السفير رود الآن هذه التعليقات السابقة من موقعه الشخصي وقنوات التواصل الاجتماعي. وقد تم ذلك للقضاء على إمكانية تفسير مثل هذه التعليقات بشكل خاطئ على أنها تعكس مواقفه كسفير، وبالتالي، وجهات نظر الحكومة الأسترالية».

وأضاف البيان: «يتطلع السفير رود إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه؛ لمواصلة تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأستراليا».

وعند خسارته لانتخابات عام 2013، أصبح رود معلقاً على الشئون العالمية، مع التركيز بشكل خاص على المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، انتقد رود، وهو رئيس وزراء أسترالي أسبق، الرئيس الأمريكي آنذاك، ووصفه بأنه «الرئيس الأكثر تدميراً في التاريخ»، كما وصف ترامب بأنه «خائن للغرب» بسبب استمرار علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن رود حذف هذه التعليقات الآن من حسابه في منصة «إكس»، فيما كانت هناك تكهنات بأن رود سيتم استبداله إذا عاد ترامب إلى منصبه، بالنظر إلى تلك التعليقات السابقة.

وعندما سئل ترامب عن ذلك في مارس، قال إن رود «لن يبقى في واشنطن إذا كان عدائياً»، ووصفه بأنه «ليس من أذكى الناس».