مستأنف الجنايات تبرئ عجلاتي متهم باغتصاب عاملة نظافة

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قضت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة، ببراءة "عجلاتي" من الاتهامات الموجه اليه بمواقعة أنثى رغما عنها وتهديدها بسلاح أبيض بمنطقة منشأة ناصر.

جاء الحكم بعد قبول الاستئناف المقدم من المتهم على حكم جنايات أول درجة الصادر بإعدامه في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، ومصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ب"البالغ من العمر 24 عاما ويعمل عجلاتي، أنه واقع المجني عليها "هـ" بغير رضاها وأشهر في وجهها سلاح أبيض وههددها بالإيذاء والضرب بالأيدي وتمكن من السيطرة عليها ومواقعتها جنسيا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض عبارة عن كتر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها في شهدتها خلال التحقيقات البالغة من العمر 29 عاما وتعمل عاملة نظافة بأنها فوجئت بالمتهم يقتحم عليها غرفة سكنها شاهراً في وجهها سلاح أبيض كثر مهددا إياها بالايذاء والضرب بالأيدي متمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها ومواقعتها جنسياً وفر هارباً وعزت قصد الملهم مواقعتها بغير رضاها.