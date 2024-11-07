مصدر : إيجاريا ينضم للزمالك فور التوقيع على العقود

أكد مصدر في نادي الزمالك أنه يحق للنادي قيد اللاعب أوفي إيجاريا ضمن قائمة الفريق في الوقت الحالي دون الانتظار إلى الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال المصدر أن النادي أرسل للاعب العقود للتوقيع عليها على أن يصل القاهرة في اقرب وقت للانضمام للفريق.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع البنيني سامسون للرحيل عن الفريق وفسخ تعاقده بعد أن قدم مردودًا غير مرضي وتم الاتفاق على طريقة تسديد مستحقات اللاعب.

وكان إيجاريا قد حضر للقاهرة في وقت سابق وخاض مباراة ودية مع الفريق ولكنه رحل بعد رفضه الخضوع لفترة معايشة للوقوف على مستواه.

في الوقت الذي أكد مصدر في النادي أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى الفقرات تتسبب في إصابته على مستوى العضلات بشكل مستمر وهو ما تسبب في عدم تواجده في أي نادي منذ فترة.