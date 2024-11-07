رئيس مجلس النواب الأمريكي يتوقع سيطرة الجمهوريين بالكامل على قرار واشنطن

توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون سيطرة الحزب الجمهوري الكاملة على قرار واشنطن بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي، والحزب الجمهوري في أغلبية مجلس الشيوخ.

وقال جونسون في بيان: "مع ظهور المزيد من النتائج، من الواضح، كما توقعنا طوال الوقت، أن الجمهوريين يستعدون لتشكيل حكومة موحدة في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب".

ورأى أن الوعود الجمهورية بـ"حدود آمنة، وخفض التكاليف، والسلام من خلال القوة، والعودة إلى المنطق السليم" دفعت الأمريكيين إلى التصويت باللون الأحمر في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا: "لقد نجح الجمهوريون في مجلس النواب في تأمين التحولات الحاسمة في الولايات المتأرجحة بما في ذلك بنسلفانيا وميشيغان، بينما نجح نوابنا الذين تم اختبارهم في المعركة في تأمين إعادة انتخابهم من الساحل إلى الساحل".

وذكر جونسون أن "أحدث البيانات والاتجاهات تشير إلى أنه عند جدولة جميع الأصوات، سيكون الجمهوريون قد استحوذوا على الأغلبية"، مشددا على "أننا سنواصل مراقبة النتائج والتأكد من احتساب كل بطاقة اقتراع قانونية طوال هذه العملية".

وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس" أن يفوز الجمهوريون في مجلس النواب بـ198 مقعدا مقابل 177 للديمقراطيين. ومن بين 435 سباقا في مجلس النواب في جميع أنحاء البلاد، سيحصل أول حزب يفوز بـ218 مقعدا على الأغلبية.