ضبط المتهم بسرقة مخزن صيدلية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من ضبط المتهم بسرقة مخزن صيدلية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر، التابعة لهيئة التأمين الصحي، واستعادة الأدوية المسروقة، وذلك في إطار متابعة واقعة كسر المخزن والاستيلاء على محتوياته.

وأعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، استمرار متابعتها للواقعة مع الجهات المعنية منذ الإبلاغ عنها، وعلى مدار الساعة، دعمًا للصيادلة العاملين بالمستشفى، ومتابعة الإجراءات المتخذة لكشف ملابسات السرقة.

وثمنت النقابة جهود الأجهزة الأمنية في سرعة التوصل إلى مرتكب الواقعة وضبطه، واستعادة الأدوية المسروقة، مؤكدة استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.

وكانت نقابة صيادلة الإسكندرية، أعلنت أمس الجمعة، متابعتها لواقعة كسر وسرقة مخزن صيدلية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر، والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابساتها.

وأوضح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، في بيان، أنه تواصل مع جميع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الواقعة، وذلك في ضوء ما تم تداوله بشأنها.

وأكدت النقابة، تقديرها لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وفريق البحث الجنائي بقسم شرطة باب شرقي، معربة عن ثقتها الكاملة في جهات التحقيق المختصة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها.

من جانبه، أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في الإسكندرية، عن استئناف صرف العلاج لمرضى الأورام، صباح غدٍ السبت، مشيرًا إلى أن الحادث قيد التحقيق لبيان ملابساته.

وتباشر نيابة باب شرقي التحقيق، فيما يكثف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودهم لكشف ملابسات سرقة كمية من الأدوية المخصصة لعلاج مرضى الأورام، من صيدلية داخل مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بنطاق حي وسط، لتحديد المتهمين وضبطهم.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي المستشفى، باكتشاف سرقة الأدوية من الصيدلية، فانتقلت إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، لمعاينة المكان وفحص ملابسات الواقعة.

وبدأت الأجهزة المعنية فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، ورفع البصمات، وسؤال العاملين والمترددين على الصيدلية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبيها، فيما تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.