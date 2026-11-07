رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع الجمعية الأفريقية تعزيز التحول الرقمي وتطوير التجارة الدوائية

• ستيت: الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية ركيزتان لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية والدواء

بحث الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع الدكتورة عزة أغا، رئيس الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء (AHDA)، آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الرعاية الصحية والدواء، وتعزيز التكامل التجاري بين الأسواق الأفريقية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور سامر الرفاعي، الأمين العام للجمعية، حيث استعرض اللقاء مشروع «Pharma Gate»، الذي قدمه الرفاعي باعتباره منصة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تستهدف تطوير التجارة البينية في قطاعي الرعاية الصحية والدواء، وربط الأسواق والمؤسسات والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.

ويستهدف المشروع توفير بيئة رقمية متكاملة تيسر التواصل التجاري، وتدعم الوصول إلى الفرص والأسواق، وتعزز التكامل بين أطراف المنظومة الصحية والدوائية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمؤسسات، ويدعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات الصحية والدوائية.

وأكد الدكتور هشام ستيت أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم حلول مبتكرة تتكامل مع جهود الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من طرح المبادرات والأفكار إلى بناء شراكات تنفيذية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. ووجّه بتوسيع نطاق التعاون ليشمل الجهات والشركاء المعنيين، بما يضمن تكامل الجهود وتوفير مقومات نجاح المشروع.

من جانبها، استعرضت الدكتورة عزة أغا جهود الجمعية في مواجهة التحديات التي تواجه المنظومات الصحية بالقارة الأفريقية، من خلال المبادرات المبتكرة وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في تطوير نماذج تعاون قابلة للتطبيق والتوسع على المستوى الأفريقي.

ويأتي اللقاء في إطار التوجه نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الصحية والدوائية، وتعزيز السيادة الرقمية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويفتح المجال أمام شراكات إقليمية تسهم في رفع كفاءة الأسواق الصحية والدوائية وتعزيز تنافسيتها.